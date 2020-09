Sblocca Stadi, Pd: "Grazie ai nostri parlamentari. Fa sorridere Lega che rivendica merito"

"Fa un po' sorridere questa rincorsa della Lega - e non solo della Lega - ad intestarsi il merito dell'emendamento che permetterà la riqualificazione e l'adeguamento dello Stadio Franchi di Firenze. I nostri parlamentari, in particolare Caterina Biti, Rosa Di Giorgi, Dario Parrini e Luca Lotti, hanno lavorato per settimane ad un testo che potesse essere inserito nel Decreto Semplificazioni. Gli atti parlamentari lo dimostrano in modo inequivocabile.