Scuola, si avvicina il termine per le iscrizioni ai servizi scolastici dell'Unione Valdera

Il prossimo 6 settembre scade il termine per le iscrizioni per i servizi scolastici di mensa e trasporto (per tutti i comuni dell'Unione), sorveglianza pre e/o post scuola (per i Comuni di Calcinaia, Capannoli e Casciana Terme Lari) e pedibus (per i Comuni di Calcinaia e Capannoli). Data la particolare situazione caratterizzata dalla crisi epidemiologica dovuta al Covid_19 è importante, più degli anni scorsi, che le domande vengano presentate entro il termine indicato al fine di tener conto di tutte le richieste nell'organizzazione dei servizi.

E' bene ricordare che le domande dovranno essere presentate in modalità online collegandosi al sito (www.unione.valdera.pi.it/servizi online/mensa e trasporto scolastici/comune di riferimento). Gli utenti che nell’a.s. 2018/2019 e precedenti erano iscritti al portale potranno accedere con le credenziali in loro possesso, con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) mentre coloro che si sono iscritti al portale nell’a.s. 2019/2020 ed i nuovi iscritti potranno accedere soltanto con CNS o SPID. Il sistema di autenticazione SPID può essere attivato presso un qualsiasi ufficio postale.

Per presentare la domanda occorre essere in pari con il pagamento dei bollettini: chi ha delle pendenze, quindi, deve prima saldare il debito utilizzando esclusivamente una delle modalità autorizzate ed indicate nella lettera di accompagnamento al bollettino, e solo dopo che il pagamento è stato acquisito (e ciò avviene in tempi brevi) il sistema permette la presentazione della domanda. Se non viene utilizzato un sistema di pagamento attivo per i servizi scolastici, non arriva la comunicazione del versamento, il bolletino risulta non saldato e ciò blocca la presentzione della domanda di iscrizione.

Per difficoltà durante la presentazione della domanda è possibile contattare l'ufficio servizi scolastici dell'Unione Valdera al numero 0587 299568: l'assistenza telefonica è attiva dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.30 e il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00.

Per facilitare gli utenti che hanno difficoltà all'utilizzo dei mezzi informatici, sono stati attivati dei punti di assistenza in ogni Comune dove è possibile presentare la domanda di iscrizione, previo appuntamento: dopo aver fatto compilare un'autorizzazione cartacea, l'addetto allo sportello provvederà a compilare il modulo di iscrizione online per conto del richiedente e rilascerà una ricevuta di avvenuta presentazione della stessa.

Tutta la documentazione e le informazioni relative ai servizi sono comunque disponibili sul sito www.unione.valdera.pi.it/servizi online/mensa e trasporto scolastici.

Fonte: Ufficio Stampa