Torna a Santa Maria a Monte 'SabatoRaccontando'

Considerata ormai una tappa fissa da piccoli e “meno piccoli”, la Biblioteca Comunale di Santa Maria a Monte, in collaborazione con l'Associazione Culturale ViviTeatro, ripropone la rassegna del SabatoRaccontando.

Sarà un’edizione che si svolgerà completamente all’aperto, anche per rispettare in pieno le norme anticontagio tutt’oggi vigenti. Letture teatralizzate ad alta voce di storie e racconti conquisteranno i bambini presenti ogni sabato, da sabato 5 settembre fino a sabato 3 ottobre, e lo farà raggiun-gendo i parchi gioco del proprio territorio. Infatti i giardini pubblici comunali saranno trasformati in vere e proprie biblioteche “ambulanti”, che porteranno il divertimento della lettura nelle varie realtà del territorio. Si partirà il 5 settembre dalla Piazza della Vittoria di Santa Maria a Monte, per poi passare ai Giardini all’Olmo di Ponticelli il 12 settembre, arrivando il 19 settembre a Cerretti nei Giardini di Piazza don Parretti, toccando Montecalvoli il 26 settembre nei Giardini di Via Repubblica, finendo il 3 ottobre a San Donato nei Giardini di Piazza don Picinoli.

A partire dalle ore 17, i racconti saranno interpretati da due attori che animeranno le storie, dando vita a personaggi, oggetti, descrizioni.

Un’edizione “mitica” quella di quest’anno: al SabatoRaccontando verranno infatti letti e interpretati i Miti dell’Antica Grecia. Il ciclo mira a far conoscere una tematica che da sempre attira la fantasia dei bambini: il mito è un racconto sospeso nel tempo e nello spazio che cerca di dare una spiega-zione alle forze che regolano la natura; il mito è anche la storia dell’eroe e della sue gesta nelle qua-li il bambino si proietta. Verranno toccate varie sfere della mitologia, dal mistero (come ne L’enigma della sfinge), all’amore (Eros e Psiche), passando dai brividi (Aracne la donna ragno) fino agli eroi (Odisseo, Prometeo, Crono), per citarne solo alcuni.

La partecipazione è libera e gratuita.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte