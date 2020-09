Un’Altra Estate fa tappa a San Miniato

Signori, sua maestà il tartufo!

San Miniato rende omaggio al prezioso tubero in occasione della sesta tappa di Un’Altra Estate, l’iniziativa, giunta alla sua sesta edizione, realizzata da Regione Toscana, con il supporto di Toscana Promozione Turistica e la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, Il Tirreno, Vetrina Toscana, FEISCT, che intende valorizzare la destinazione turistica toscana e i prodotti enogastronomici locali lungo la costa.

Dalla maestosa Rocca Federiciana avrà inizio alle ore 18.00 la consueta passeggiata, dove ad accoglierci troveremo il sommo poeta, Dante Alighieri, che saluterà i partecipanti con una breve declamazione di alcuni versi della Divina Commedia, in compagnia di Pier delle Vigne, che proprio in questo luogo, durante la prigionia, venne accecato.

Il percorso proseguirà con l’incontro della statua in omaggio al tartufo più grande del mondo, per giungere poi in una vicina area boschiva dove avverrà la dimostrazione della ricerca del tartufo.

L’evento prenderà il via ufficialmente alle ore 18.45, nel cuore del centro storico, nella centralissima Piazza del Duomo, con i Saluti Istituzionali dell’Assessore al Turismo della Regione Toscana, il direttore del Tirreno, il Sindaco di San Miniato. A seguire Stefano Agnoloni, testimonial del territorio, offrirà spunti e curiosità per una visita di San Miniato e dintorni.

Al termine dei saluti istituzionali, come di consueto, Il Tirreno farà dono all’amministrazione comunale di una maxifoto, appositamente realizzata per l’occasione dal giornale.

Il tartufo, l’oro nero che ha contribuito a rendere San Miniato una località di fama internazionale, è l’oggetto identitario di questa tappa: il suo profumo ed il suo sapore accompagneranno i piatti e le ricette proposte durante la manifestazione.

L’evento proseguirà insieme ad Irene Arquint, che ci accompagnerà a conoscere le numerose varietà di sapori e ricette del territorio: curiosità, origini e caratteristiche dei prodotti, raccontati dai protagonisti, dalle aziende agricole e dagli chef ospiti della serata. Al termine delle interviste sarà possibile degustare i piatti ed i prodotti presentati.

L’evento si svolgerà in modalità contingentata nel pieno rispetto delle normative anti-Covid19 e per permettere a tutti di assistere in sicurezza alle iniziative.