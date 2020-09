Abbandona a Empoli 15 sacchi con aghi e siringhe per tatuaggi, denunciata

Una ex tatuatrice è stata denunciata dai carabinieri forestali di Empoli dopo la segnalazione per rifiuti abbandonati in zona Pontorme a Empoli. Dal sopralluogo sono stati trovati 15 sacchi neri abbandonati con rifiuti urbani e rifiuti speciali riconducibili all'attività di tatuatore.

Si trattava di numerosi "Grip" (impugnature) e "Trips" (tubi che contengono l'ago) usa e getta per tatuaggi, parecchi guanti in lattice, disegni per tatuaggi, fogli di carta ectografica utilizzata per trasferimento dei tatuaggi, rasoi, contenitori di siringhe.

Tra tutti questi rifiuti sono stati trovati anche disegni firmati di tatuaggi e una nota di corrispondenza. Da qui le indagini si sono spostate verso la donna, che è risultata non avere più un attività ufficiale. Ai militari non ha consegnato documento di smaltimento di rifiuti speciali per il periodo di iscrizione dell'attività alla Camera di Commercio.

I rifiuti provenienti da attività di tatuatori quali aghi, siringhe, lame, vetri, lancette, pungi dito, testine di rasoi e bisturi monouso, devono essere smaltiti come pericolosi, gli altri come rifiuti speciali non pericolosi.

Per questo è scattata la denuncia per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e per non aver smaltito i propri rifiuti speciali pericolosi almeno una volta all'anno, come previsto dalla normativa.