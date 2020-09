Auto si ribalta a Santa Croce dopo aver colpito mezzo parcheggiato

Un'auto station wagon si è ribaltata dopo aver colpito un'altra auto parcheggiata a lato della strada. È avvenuto in via Donica a Santa Croce sull'Arno alle 9 di questa mattina. Sul posto la polizia municipale di Santa Croce e i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto. Questi hanno aiutato il conducente a uscire dalla Peugeot cappottata. Il tratto di strada interessato è stato momentaneamente chiuso e il traffico è deviato su via dei Mille. Un'ambulanza della Pubblica assistenza di Santa Croce ha trasferito l'uomo in pronto soccorso per accertamenti.