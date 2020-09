Boosta in tour, concerto 'passeggiato' a Fiesole

All’anagrafe fa Davide Dileo, per tutti è Boosta, tastierista dei Subsonica, scrittore e compositore, Dj e produttore. Se esiste una colonna sonora dei pensieri che volano nell’estate più strana del secolo, lui è qui per suonarcela di santa ragione.

Appuntamento martedì 15 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Firenze (ore 21,15) nell’ambito dell’Estate Fiesolana: Boosta torna dal vivo con il tour “Boostology”, un concerto passeggiato che percorre i sentieri meno battuti della musica contemporanea del ‘900 e le pietre miliari del proprio repertorio pianistico fino a svelare alcune sue composizioni inedite, di prossima uscita.

“L’ho definito un concerto passeggiato perché propongo una sorta di passeggiata al confine tra elettronica e pianoforte – spiega l’artista - la passeggiata va guardata come una tavolozza di colori, utile per scrivere la colonna sonora del silenzio di chi sceglie di venirmi ad ascoltare. Mi sento felice e responsabile di scriverne una per i pensieri di chi ho davanti. Pensare, poi, di diversificare i generi è sempre artificiale: la musica è uno strumento in sé, pieno di registri. E non c’è nulla, mai, davvero fuori posto”.

Durante i concerti di “Boostology”, fondendo pianoforte ed elettronica, Boosta accompagna il pubblico in un viaggio alla scoperta delle diverse sfumature della musica e della sua unica valenza: essere un collante sociale ed emotivo.

“Cerco di far vivere al pubblico un film senza immagini. Potrebbe essere un road trip lento, un racconto di introspezione – continua Boosta - l’obiettivo è che chi viene al concerto se ne vada dicendo che ha fatto un viaggio dentro se stesso. E’ quasi lo stesso mestiere che faccio con la band ma così spoglio e nudo ho sentito un po’ più di ansia”.

“I Subsonica? Proprio il giorno in cui saremmo dovuti partire con il tour è cominciato il lockdown. E’ inutile dire che non è stato facile. Ora l’astronave madre è ferma. Ma queste divagazioni musicali che ogni componente del gruppo ha deciso di affrontare da solo sono stimoli fondamentali anche per lo stesso tour dei Subsonica. Appena ci diranno che possiamo ripartire, noi siamo pronti”.

Il tour “Boostology” organizzato e prodotto da Ponderosa Music&Art.

DAVIDE “BOOSTA” DILEO - Torinese, classe 1974 è un artista poliedrico con una carriera più che ventennale. Musicista, dj, compositore, autore e produttore, ma anche conduttore radio-televisivo e scrittore. Tastierista e co-fondatore dei Subsonica, band con all’attivo 8 album in studio – 8 dischi di platino, con più di 500.000 copie vendute – 4 cd live ed un’interminabile carriera dal vivo. Come autore e compositore ha realizzato, tra gli altri, brani per Mina quali: “Non ti voglio più”, contenuto nell'album “Facile” e “La Clessidra” contenuto in “Caramella”. Boosta è considerato uno dei migliori Dj italiani, inserito nelle più importanti situazioni elettroniche e con esperienza alla consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Compositore di colonne per il cinema e serie tv, tra cui “1992” e “1993” prodotte da Sky. Dal 2018 è direttore artistico dell’etichetta Cramps Records di Sony Music. Oltre alla carriera artistica coltiva la passione per il volo, è pilota privato e sta studiando per il conseguimento del brevetto come pilota di linea.

ESTATE FIESOLANA 2020 - Organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole, Estate Fiesolana 2020 è realizzata con il contributo di Dorin, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Le Chiantigiane, Il Salviatino, Sammontana. In collaborazione con Teatro Puccini e Ort-Orchestra della Toscana.