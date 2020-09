Brucia rifiuti in un cantiere a Empoli durante periodo di divieto, denunciato

Rifiuti bruciati in un cantiere edile in periodo di divieto per rischio incendi boschivi. Per questo i carabinieri forestali di Tavarnelle hanno denunciato il titolare di una ditta edile per smaltimento illecito di rifiuti, nello specifico carta e un pancale di legno. Il fatto è avvenuto in zona Corniola, frazione di Empoli. I militari sono intervenuti dopo la richiesta effettuata al numero di emergenza ambientale 1515. All'uomo, per il rogo in periodo vietato, è stata contestata una sanzione amministrativa di 240 euro.