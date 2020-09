A Fabbrica di Peccioli è stato smarrito un cane maschio intero di 10 anni, mantello colore bianco-arancio di razza Epagneul Breton. L'animale è munito di collare in metallo, e l'ultima volta è stato visto in zona Fabbrica di Peccioli. Per segnalazioni, avvistamenti ed eventuale ritrovamento contattare i seguenti numeri: 3357775009 oppure 0587697309.