Celebrazioni a Certaldo in memoria del generale Dalla Chiesa

Stamani si è celebrato il trentasettesimo anniversario della morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982. L’assessore alla valorizzazione della memoria storica, insieme ad una delegazione della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni, e dei Carabinieri della stazione di Certaldo, ha deposto una corona d’alloro sotto la stele situata lungo la strada a lui dedicata.

La stele commemorativa del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa si trova lungo l'omonima strada e fu inaugurata il 17 dicembre 2016, contestualmente all'intitolazione ufficiale della via.

A Certaldo sono diverse le strade ed edifici pubblici intitolati a persone e servitori dello Stato che hanno sacrificato la propria vita per combattere la mafia, tra queste via Falcone e Borsellino, via Pio La Torre, via Peppino Impastato, il centro Polivalente Antonino Caponnetto, la palestra dell’Istituto Comprensivo dedicata a don Pino Puglisi.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa