Comeana, riapre la piscina: orario provvisorio

Dal 1 settembre ha riaperto la piscina comunale di Comeana, e attualmente è possibile praticare nuoto libero e fitness. L'attuale orario provvisorio è il seguente: lunedì e venerdì dalle 10 alle 14; martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 20. I corsi fitness saranno svolti il martedì e il giovedì dalle 19 alle 19.40. A partire dal 14 settembre tutte le attività riprenderanno a pieno regime, compresa la scuola di nuoto. Le società garantiranno a tutti gli utenti il pieno recupero delle prestazioni pagate e non usufruite a causa della chiusura imposta dall'emergenza sanitaria dovuta al propagarsi del Covid-19. Una parte dello spettante dovrà essere recuperata già nel mese di settembre, il restante potrà essere recuperato tramite sconti o attraverso incrementi delle lezioni sull'abbonamento a venire per il 2020-21. Per coloro che non intendessero rinnovare i propri abbonamenti, le società studieranno apposite soluzioni. Le modalità di recupero degli abbonamenti verranno comunicati sul posto.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa