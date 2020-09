Controlli dei carabinieri a Pisa: in un mese 2 denunce e 5 arresti

Continua l'operazione di controllo da parte dei carabinieri nel Pisano. Nel mese di agosto i numeri sono importanti: 102 sono state le pattuglie effettuate, con 305 persone identificate e 133 autovetture controllate, 14 perquisizioni effettuate, 2 denunce a piede libero, 6 persone accompagnate in ufficio per l’identificazione, 3 le segnalazioni alla Prefettura per violazioni alla normativa sugli stupefacenti e 5 gli arresti eseguiti per reati vari.

Per quanto riguarda la lotta allo spaccio, i militari hanno sequestrato diversi grammi di eroina, cocaina, hashish e marijuana. Un’operazione in sinergia quella compiuta dalle varie componenti dell’Arma, da sempre a tutela della collettività, che anche in questi mesi estivi non ha fatto mancare la propria presenza sulle strade cittadine.