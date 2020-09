Covid-19, alla Versiliana gli esperti con i giornalisti Bachini e Mandorlini

Sabato 5 settembre alle 18 la presentazione del libro sarà a Villa Bertelli a Forte dei Marmi (necessaria la prenotazione allo 0584 787251) e insieme agli autori ci saranno molti personaggi di rilievo. C'è molta Versilia nel libro e molte sono le persone di cui si parla.

La chiusura del mare, la riapertura dei cimiteri, le difficoltà della ripartenza post covid e molti dei momenti vissuti nelle cittadine che si affacciano sul mare occupano molte pagine.

Ci sono poi le storie raccontate: quella della famiglia Luchetti di Forte dei Marmi, il racconto della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Sant'Anna di Stazzema che ha preceduto il lockdown, il concerto di Andrea Bocelli nel duomo di Milano vuoto, le difficoltà e le vicende che hanno dovuto affrontare i sindaci ogni giorno.

Assai atteso l'intervento del professor Francesco Menichetti, Principal Investigator nazionale assieme a Cesare Perotti di Pavia del protocollo Tsunami per la sperimentazione della Plasmaterapia iperimmune. Menichetti è stato profetico sullo sviluppo della pandemia: nei mesi scorsi aveva individuato in "quelli della movida" i possibili nuovi untori responsabili della diffusione del contagio e della malattia, cosa che sta avvenendo in questi giorni come i fatti di cronaca hanno già documentato. Tra i donatori per la sperimentazione, anche il cantante Andrea Bocelli, di cui si parla nel libro anche per il memorabile concerto nel duomo di Milano e a cui l'autore Simone Bachini ha recapitato una copia del volume al bagno di sua proprietà con un invito a intervenire alla presentazione.

Giuseppe La Venia è uno degli inviati di punta del Tg1 e porterà invece la sua testimonianza sulla diffusione del contagio. Mandato a Codogno, in Lombardia alla ricerca del paziente zero, si trovò ben presto nel pieno centro della pandemia e fu tra i primi che portò alla luce ciò che accadeva all'interno delle case di riposo.

Sarà presente anche l'onorevole Maria Teresa Baldini, la prima che alla Camera dei Deputati indossò la mascherina. Toscana di Forte dei Marmi, ex cestista della nazionale di pallacanestro femminile d’Italia e una laurea con lode in Medicina all’Università degli Studi di Milano, la Baldini fu antesignana dei tempi indicando già dal mese di febbraio il giusto protocollo di difesa dalla covid-19. Disse infatti in Transatlantico: "E’ arrivato il momento di indossare la mascherina, per proteggere se stessi e gli altri. Per la prevenzione al coronavirus ascoltate i medici e non abbiate timore a proteggervi con mascherine e occhiali. Lavarsi le mani spesso e usare guanti. Il momento finirà, ma dobbiamo affrontare la realtà senza critiche ideologiche e chiacchiere da bar".

Ma si parlerà anche di enogastronomia, della corsa alla spesa nei supermercati e a come si può uscire dal tempo della covid-19 attraverso le tipicità e le eccellenze toscane, in particolare attraverso il tartufo e di vino. Perchè proprio da questi due prodotti della terra si è ripartiti dopo il lockdown. Per questo a Villa Bertelli sarà offerta una degustazione a base di tartufo di San Miniato dalle aziende Savitar e Villa Sonnino (citate nel libro) con in abbinamento i vini dell'azienda Inserrata.

Due occasioni, gli appuntamenti in Versilia di incontro e di dibattito, ma anche momenti ricordare le persone che, a causa della covid-19, non sono più tra noi e fare memoria, così come è avvenuto davanti a tante persone alla prima presentazione del libro in casa degli autori a Capanne nel comune di Montopoli in Val d'Arno.