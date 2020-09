E' iniziata l'avventura dell'Abc Solettificio Manetti

L’Abc Solettificio Manetti ha inaugurato la stagione 2020/2021 agli ordini di coach Paolo Betti. Venerdì 18 settembre primo test amichevole a Empoli.

Tra protocolli e norme anti-covid, è ufficialmente iniziata l’avventura dell’Abc Solettificio Manetti in vista del prossimo campionato di serie C Gold.

Con la conferma in blocco di staff e roster, e con i soli innesti di Giovanni Corbinelli tra gli esterni e di coach Claudio Calvani in qualità di secondo assistente, la stagione castellana si fonderà su due assunti principali: coesione e motivazione.

Così, dopo i saluti della società e la classica foto di rito, è iniziata la preparazione con i primi test atletici. Le prossime tre settimane proseguiranno con sedute giornaliere che alterneranno la parte atletica, guidata da Simone Garbetti, e la parte tecnica, curata da Paolo Betti insieme agli assistenti Samuele Manetti e Claudio Calvani, con il primo test amichevole in programma venerdì 11 settembre a Empoli contro l’Use.

“Ci tengo innanzitutto a ringraziare tutti per essere ancora qua – ha esordito coach Paolo Betti – perchè dopo tutto quello che è successo in questi mesi non era assolutamente scontato. E soprattutto non era scontato poter contare su un gruppo che ha voluto così fortemente proseguire questa avventura insieme in maglia Abc. Non c’era presupposto migliore con cui inaugurare la stagione. Adesso siamo pronti a ripartire tutti insieme”.