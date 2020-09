Enrico Sostegni in visita alla Bruno Manetti Cashmere, impegno per le aziende del territorio

Nel pomeriggio di ieri mercoledì 2 settembre, il consigliere regionale Enrico Sostegni insieme al sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti e l'assessore Simone Londi hanno fatto visita alla Bruno Manetti Cashmere.

Guidati dal 'padrone di casa' Bruno Manetti, hanno potuto conoscere quello che c'è dietro alla produzione artigianale 100% Made in Italy. Dall'idea al prodotto grazie ad un team di professionisti, Manetti ė da anni leader dell'abbigliamento in cashmere uomo/donna.

Determinazione, intuizioni e tenacia hanno fatto si che questo periodo economico difficile, dovuto alla pandemia, diventasse per Bruno Manetti un incentivo all'innovazione, per far fronte ai cambiamenti del mercato.

Insieme ai propri consulenti di comunicazione e marketing, Manetti ha dato il via alla digitalizzazione del proprio campionario, per affacciarsi alla nuova frontiera di campagna vendita digitale e sopperire così alla cancellazione delle fiere ed eventi in giro per il mondo.

Grazie allo showroom virtuale Manetti è in grado di raggiungere clienti e potenziali dall'altra parte del mondo.

Una piattaforma studiata ad hoc per gestire le vendite b2b, in questo periodo di emergenza. Anche se ribadisce Manetti: "Il contatto diretto con le persone è fondamentale per trasmettere l`essenza di un brand, non vediamo l`ora di tornare a viaggiare per far conoscere il nostro prodotto Made in Tuscany in giro per il mondo".

Fonte: Ufficio stampa