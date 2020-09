Federighi crea 'Servizi Editoriali' per chi ha un libro nel cassetto

Editor, redattori e grafici professionisti lavorano da anni per migliorare la qualità dei libri pubblicati dalla Federighi Editori: ora questo servizio si apre a tutti coloro che desiderano ottenere un prodotto professionale pronto per la pubblicazione. Un team dedicato seguirà gli aspiranti scrittori in tutte le fasi di lavorazione del libro: dalla correzione delle bozze all’impaginazione, dalla valutazione dei manoscritti alla realizzazione della sinossi e quarta di copertina, fino alla creazione grafica della copertina e alla consulenza per la promozione e le presentazioni.

Oltre a continuare la propria attività editoriale infatti, che la collega da anni al territorio e alla cultura locale e nazionale con un catalogo ricco di proposte di qualità, la Federighi Editore crea la linea "Servizi Editoriali", offrendo agli autori quelle professionalità tecnico-redazionali, grafiche e promozionali che rappresentano un'esperienza ormai certa e consolidata. Si tratta di servizi redazionali che rendono i testi corretti e ottimizzati perché gli autori possano pubblicarli, inviarli a concorsi, premi, agenzie letterarie ed editori; ma anche redazione di pareri e note critiche, presentazioni, supporto e correzione di tesi, testi accademici, tecnici e relazioni professionali.

Perché un nuovo servizio? Perché si tratta di un supporto professionale di consulenza per migliorare la qualità editoriale di uno scritto. Questo non solo correggendolo, ma applicando criteri, regole redazionali e parametri adeguati al mondo editoriale attuale, senza mai pregiudicare lo stile degli autori o togliere dignità al loro lavoro e alla loro creatività. Ciò rappresenta anche un percorso di confronto per gli autori, che possono valutare gli interventi e i suggerimenti per implementare il proprio bagaglio personale di attitudini e competenze.

“Ogni giorno riceviamo in redazione proposte di manoscritti la cui idea di base potrebbe essere interessante, ma i testi contengono refusi, non esiste impaginazione e le possibilità di migliorare la leggibilità sarebbero infinite – commenta Gloria Pampaloni, titolare della Federighi Editori – per questo, con il mio staff, abbiamo pensato di mettere a disposizione un pacchetto aggiuntivo dei nostri servizi che ricade sotto alla voce Servizi Editoriali. Gli aspiranti scrittori, ma anche gli studenti che devono pubblicare la tesi di laurea o gli studiosi che trasformano gli atti del proprio convegno in una pubblicazione, possono contattarci per richiedere i servizi che garantiscano loro di trasformare il proprio elaborato in un prodotto professionale di alta qualità pronto per la pubblicazione. Questo non significa che ogni testo editato verrà da noi pubblicato. La nostra casa editrice resta comunque fedele alla propria linea editoriale, ma non si esclude che, da un prodotto ben lavorato, possa nascere un libro adatto ai nostri cataloghi, che poi distribuiremo in tutte le libreria e nei più importanti musei d’Italia. Certamente la realizzazione di un prodotto professionale è il primo passo per procedere alla ricerca della casa editrice adeguata o verso l’autopubblicazione”

“Il servizio di valutazione – continua Gloria Pampaloni – consiste nella redazione, da parte di uno dei nostri staffer, di una scheda tecnica in cui vengono elencati i pregi e i difetti del romanzo. Prevede l’analisi degli elementi formali e contenutistici del manoscritto. Il parere è su lessico e stile, refusi eventuali, errori ricorrenti, struttura del testo. Si mettono in luce i difetti di trama e la caratterizzazione dei personaggi, i passaggi poco logici, il ritmo e tutto ciò che nel testo non funziona. La scheda di valutazione può essere uno strumento utile per chi è alla ricerca di un primo parere professionale, tecnico e sul merito del proprio scritto e vuole capire come migliorarlo prima di autopubblicarlo o proporlo alle case editrici. Per la sinossi: questo è uno dei passaggi chiave per presentare un proprio lavoro a una casa editrice. È il biglietto da visita. La maggior parte di esse, infatti, si basa esclusivamente sulla sinossi per scartare un romanzo o procedere poi con la lettura dello stesso. Vanno elencati tutti i punti chiave del romanzo (compreso il finale), deve avere una lunghezza ridotta ed essere allo stesso tempo accattivante, per rendere il manoscritto interessante per l’editore. Insieme alla sinossi, si può redigere anche l’eventuale quarta di copertina (che segue regole del tutto diverse dalla sinossi e che, a differenza di quest’ultima, non deve contenere spoiler sul finale), utile in caso di autopubblicazione. Per quanto riguarda la correzione bozze: è un processo lungo e accurato che elimina dal testo tutti i refusi, gli errori ortografici, sintattici e di punteggiatura. Si tratta di un lavoro certosino, molto diverso dall’editing che è un processo ancora più complicato. Il nostro professionista si occupa sia di individuare gli errori ortografici, sintattici e di punteggiatura, che di mettere in luce i difetti di trama, i passaggi poco chiari, la caratterizzazione dei personaggi, i salti logici e tanto altro. Per svolgere un buon editing è necessario non solo segnalare gli aspetti positivi e correggere gli eventuali errori strutturali del romanzo, ma anche rispettare lo stile dell’autore senza stravolgerlo. Questi sono solo alcuni esempi dei nuovi servizi proposti. Il nostro è un modo per mettere a disposizione di tutti la nostra esperienza nella valorizzazione della scrittura di qualità”.

Fonte: Ufficio stampa