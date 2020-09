Formazione gratuita nel settore cucina: 10 posti a Montecatini

A Montecatini Terme (Pistoia) ci sarà la possibilità gratuita per dieci maggiorenni disoccupati, inoccupati o inattivi di specializzarsi nella professione di “addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione, trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti”. Questo grazie a “Knowfood”, il percorso finanziato dalla Regione Toscana tramite i fondi del POR-FSE 2014-2020 ed erogato dall'agenzia Formatica in collaborazione con l'istituto alberghiero “Martini” e il CPIA di Pistoia. L'iniziativa ha una durata di 1020 ore di cui 340 di stage in azienda in modo da poter metter subito in pratica le nozioni apprese in aula e laboratorio. È possibile iscriversi entro le ore 13 di venerdì 11 settembre: qualora fossero ancora in corso le attuali restrizioni sulla didattica, sono previste lezioni tramite formazione a distanza sincrona tramite la piattaforma Gsuite Education di Google.

«Il corso Knowfood – spiega Marco Guastini, amministratore delegato di Formatica – promuove la cultura enogastronomica nei suoi molteplici aspetti e lo sviluppo di competenze che spaziano dal management dell’impresa ristorativa alle tecnologie di cucina più innovative,dalle tradizioni culinarie italiane a quelle internazionali, dagli aspetti scientifici a quelli storico-antropologici e della comunicazione. L'obiettivo è quello di creare un addetto che possa avere le competenze per lavorare anche in cucine importanti, grazie al bagaglio di esperienza fatta nel nostro corso».

All'interno del percorso, per aumentare la possibilità di occupazione, è stato inserito anche un modulo di 60 ore di panificazione e pasticceria. Alla fine del corso è previsto un esame finale propedeutico al rilascio di una qualifica professionale europea di terzo livello. Ai partecipanti vengono forniti, gratuitamente, un tablet da sette pollici per lo studio, un kit di cancelleria e Dpi come scarpe antifortunistiche, guanti anti taglio e una divisa da cucina. Qualora le domande superassero i posti disponibili sarà fatta una selezione in presenza oppure a distanza. L'istituto alberghiero “Martini” di via Galilei a Montecatini Terme sarà la sede delle lezioni.

È possibile scaricare la domanda al seguente link: https://www.formatica.it/knowfood/. Per informazioni è possibile contattare Benedetta Nardi di Formatica al numero 3398994817 o alla mail nardi@formatica.it.

