Dal teatro alla politica: Franco Di Corcia Jr. candidato a Cascina nella lista di Masi

È nella Lista civica Cristiano Masi Sindaco che Franco Di Corcia jr è candidato per il Consiglio Comunale di Cascina (Pisa) nel voto che si terrà il 20 e 21 settembre prossimi. La candidatura – annunciata ieri sui social – ha riscosso centinaia di commenti entusiastici. L’anima eclettica dei Pensieri e Teatro di Bo’, nonché direttore del teatro comunale di Santa Maria a Monte, ha accettato senza tentennamenti questa nuova sfida.

“In questo periodo storico così particolare dove sembra regnare solo l’odio e la paura, ripartire dalle Comunità per costruire una convivenza civile felice è dovere di tutti. Per un artista poi è naturale metterci la faccia per scrivere un racconto nuovo ed utile”

Nel presentare la sua candidatura al Consiglio Comunale di Cascina, il candidato a sindaco Cristiano Masi dice “Franco è una persona che mette passione e amore in tutto con una forza coinvolgente".

