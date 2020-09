Giovani e lavoro, Valerio Martinelli ospite di Clivo a La Stanza di Vetro

I giovani che svolgono il servizio civile hanno più possibilità di entrare nel mondo del lavoro. E’ una delle conclusioni di uno studio che Valerio Martinelli, ricercatore universitario, prestato momentaneamente alla politica (è assessore alle attività produttive al Comune di Montopoli Valdarno) e Alessandro Zuti, funzionario della Regione Toscana, hanno condotto prendendo in considerazione l’esperienza della Toscana. Il risultato è diventato un libro edito da Franco Angeli: Sviluppare valore nell'esperienza sul campo. Gli effetti del Servizio Civile in Toscana.

Valerio Martinelli parla dei risultati della sua ricerca nella puntata de La Stanza di Vetro in onda questa sera, giovedì 3 settembre, alle 21,30 su Clivo Tv. Molte le curiosità legate al servizio civile e a ciò che accade ne periodo immediatamente dopo ai giovani che hanno percorso questa strada. “Fare il servizio civile aiuta a trovare più facilmente lavoro”, è in sintesi la conclusione dello studio effettuato.

Sicuramente crea quella spinta positiva utile nella ricerca di un impiego. Martinelli affronta la questione anche in termini di prospettiva: da più parte, soprattutto nel mondo dell’associazionismo cattolico, si sta spingendo per un rilancio e un ripensamento delle funzioni del servizio civile. In Toscana il servizio civile è un’esperienza volontaria di formazione riservata ai giovani dai 18 ai 29 anni.

Ogni anno la Regione Toscana emana un bando al quale sono allegati i progetti presentati dagli Enti che sono stati approvati. La durata del servizio civile è di dodici mesi ed è prevista una retribuzione mensile di poco più superiore a 433 euro.