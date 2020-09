Scontro tra moto e autocarro, muore 19enne a Castelfiorentino

Un 19enne ha perso la vita in un grave incidente nelle campagne fuori da Castelfiorentino. Una moto e un autocarro si sono scontrate su via Lucardese e un giovane è deceduto, non si conosce la dinamica. Il fatto è avvenuto alle 16.30 di oggi, giovedì 3 settembre.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale dell'Empolese Valdelsa. Presenti un'automedica e l'ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino. Data la gravità dell'incidente è stato chiamato anche l'elisoccorso Pegaso.

