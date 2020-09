Innocenti (IV) incontra il ministro Bonetti: "Family act fiore all'occhiello"

«Il Family Act della nostra Ministra Bonetti è uno dei fiori all’occhiello di questo Governo, un grande risultato di Italia Viva, e quando dispiegherà i propri effetti, a partire dal 2021, avrà un impatto molto significativo su tutte le famiglie italiane, nella provincia di Pistoia anche in relazione all’alto tasso di disoccupazione giovanile».

E’ quanto dichiara la candidata di Italia Viva nel collegio di Pistoia Lisa Innocenti dopo aver incontrato ieri a Monsummano Terme la ministra alle Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, in forza a Italia Viva, che è al centro dei riflettori per l’importante pacchetto di aiuti alle famiglie denominato “Family Act”. Questa riforma, nata alla Stazione Leopolda di Firenze nel 2019, è stato varata a giugno dal Consiglio dei ministri, poi approvato a luglio alla Camera (senza voti contrari) e ora attende il via libera del Senato.

«La Toscana – afferma Lisa Innocenti - dovrà armonizzare le sue politiche con il Family Act, che garantirà un assegno unico universale per le famiglie con figli a carico fino ai 21 anni e prevede che le cifre che saranno erogate non dovranno risultare inferiori a quanto percepito dai nuclei familiari prima della riforma. Uno dei punti di impegno del mio programma è dedicato proprio a questo: alle integrazioni regionali al Family Act che saranno eventualmente necessarie per sostenere le famiglie, a garanzia di pari opportunità davvero a tutti».

Fonte: Ufficio stampa