"La città tentacolare". Il nuovo libro di Fabrizio Nelli

Nell'ambito delle iniziative “Appuntamenti sotto le stelle”, organizzate dalla Biblioteca Comunale, stasera 3 settembre alle ore 21,30 presso Largo Carlo Alberto sarà presentato il libro di Fabrizio Nelli “La città tentacolare: distopico leopardiano”.

Si tratta di un romanzo avventuroso con scenari sorprendentemente attuali edito da Carmignani Editrice. L’incontro sarà introdotto da Annalisa Petri che rivolgerà domande all’autore.

La partecipazione è gratuita ed necessario effettuare la prenotazione telefonando al numero della Biblioteca Comunale 0571487260.

Sinossi

Una nube tossica ha contaminato l'ambiente, compromesso la memoria delle persone che vivono in agglomerati dentro città purificate, controllate dalla dittatura che per mantenere il potere alimenta l'oblio.

Alvino si risveglia dal torpore, fugge dalla città prigione e inizia un viaggio che lo condurrà nelle isole dove, in antitesi al regime, si p insediata la Repubblica dell'Arcipelago.

Biografia dell’autore

Fabrizio Nelli è nato nel 1958 a Pontedera e vive a Castelfranco di Sotto dove lavora come bibliotecario nella locale Biblioteca Comunale. La lettura e la scrittura fanno parte da sempre del suo mondo. Ha pubblicato in self publishing "Tira marino: alla ricerca dell'anima del paese" (2013) e la raccolta di racconti "Blues di provincia" (2018). Due racconti della raccolta "Sur'Arno" e "Qui banda rock" sono stati premiati in concorsi.

Ha pubblicato con la casa editrice Augh! il romanzo "Rapsodia Toscana" (2016) e con Antonio Tombolini Editore "Con il giglio nel cuore" (2016). Ha un sito personale con un blog dove commenta libri, film, fatti di costume, alternati a brani narrativi: fabrizionelli.it

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto