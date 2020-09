La proposta di Mazzeo (PD): "Pisa si candidi a sede dell'Istituto Italiano per l'intelligenza artificiale"

"Abbiamo le università, i centri di ricerca, i poli tecnologici e alcune delle menti più brillanti a livello mondiale nel campo dell'innovazione. E poiché il Mise ha deciso a luglio di investire nel settore 800 milioni di euro in 5 anni e di creare un Istituto Italiano per l'Intelligenza artificiale, Pisa deve avere una grande ambizione: candidarsi a diventare sede di quell'Istituto".

A lanciare la proposta, attraverso la propria pagina Facebook, è Antonio Mazzeo, candidato del Partito Democratico al consiglio regionale nel collegio di Pisa.

"Lo straordinario patrimonio di conoscenza che abbiamo - aggiunge Mazzeo - deve essere valorizzato ad ogni costo, non sminuito. La giunta leghista ci ha già privati del Festival della Robotica che il professor Mosca aveva regalato alla nostra città, noi ora vogliamo rilanciare al futuro e fare di Pisa sempre più il luogo dell'eccellenza e il punto di riferimento a livello nazionale per il mondo dell'innovazione. È anche da qui, e dalle risorse europee che saremo in grado di utilizzare attraverso il Recovery Fund, che possono passare tantissime opportunità di crescita per il nostro territorio e l'intera toscana. La lanciamo insieme questa grande sfida?"

Fonte: Ufficio Stampa