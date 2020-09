Ladro acrobata colto sul fatto a Firenze: arrestato

Un ladro 'acrobata' è stato arrestato a Firenze in zona Novoli dalla polizia la scorsa notte. L'uomo si è arrampicato su una facciata ed è entrato in un appartamento al quarto piano da una porta finestra lasciata aperta, ha frugato nella stanze mentre i proprietari dormivano portando via 200 euro in contanti.

Il 34enne è stato arrestato in via Allori. L'uomo, di origine albanese, è stato bloccato dagli agenti della squadra volante che hanno circondato l'edificio dopo la chiamata di una residente della zona, che lo avevano notato mentre si arrampicava sulla facciata. Quando è stato fermato era appena uscito dall'abitazione passando dalla porta e si trovava nelle scale condominiali.