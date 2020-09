L'annuncio tanto atteso: ripartono giovanili e minibasket Use e Biancorosso

Dal 6 settembre riprenderà l’attività delle squadre giovanili di Use, Use Rosa e Basket Biancorosso. Gli allenatori attraverso i normali canali di comunicazione con le loro squadre dirameranno i nuovi orari provvisori.

Stiamo lavorando anche per riprendere l’attività del minibasket. Stiamo attendendo i protocolli di sicurezza da parte della Fip per i più piccoli. Protocolli che sono in costante evoluzione.

Il Comune di Empoli ha già confermato gli orari delle palestre comunali e delle scuole superiori dello scorso anno ma attendiamo di essere autorizzati al loro utilizzo. Anche il Comune di Vinci ha dato la sua disponibilità ad utilizzare la palestra di Sovigliana e stiamo attendendo che ci vengano comunicati gli orari e quando potremo iniziare ad usarla.

Come ogni anno si prevede di poter iniziare subito dopo l’avvio dell’anno scolastico e la prossima tornata elettorale.

L’assegnazione di queste palestre ci permetterà di liberare spazi al PALA SAMMONTANA per i gruppi minibasket. E’ prevedibile che l’inizio dei corsi minibasket possa avvenire in palestra nei primi giorni di ottobre.

Per il mese di settembre stiamo cercando di allestire alcuni eventi dedicati ai più piccoli ma nel massimo rispetto delle norme di sicurezza.

A tutti i nostri giovani atleti consigliamo di controllare la scadenza dei certificati medici per l’attività sportiva e venire in segreteria se sono scaduti.

I consigli direttivi di USE, USE ROSA, BASKET BIANCOROSSO e POOL USE hanno deciso di ridurre di 55 euro le quote annuali dei corsi 2020-2021 sia del settore giovanile maschile e femminile e del minibasket per coloro che lo scorso anno avevano pagato interamente la quota nel pieno rispetto di quanto previsto dal regolamento.

Fonte: Use - Ufficio Stampa