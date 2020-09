Mick Jagger turista a Firenze e a Siena

Una passione quella di Sir Michael Philip "Mick" Jagger per la Toscana. Continua il viaggio toscano per il leader dello storico gruppo britannico The Rolling Stones, che ha passato l'estate a Marina di Castagneto Carducci ospite del conte Manfredi della Gherardesca con la sua famiglia e che in settembre prosegue la sua visita. Ha già fatto tappa a Firenze e a Siena.

Appassionato d'arte e di storia, Jagger è stato rapito dall'arte rinascimentale della città gigliata nelle scorse 48 ore. Dopo aver incontrato una guida turistica in piazza della Santissima Annunziata, ha incontrato l'assessore Tommaso Sacchi e il sindaco di Firenze Dario Nardella.

Lasciata Firenze, prima di rientrare nella Maremma Livornese, Mick Jagger intorno alle 18 ha acquistato il biglietto di ingresso alla Cattedrale di Siena e, insieme a 5 accompagnatori e agli altri visitatori, ha visitato lo splendido Duomo.