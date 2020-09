La popolazione di Antella aiuta la Misericordia a prendere la nuova ambulanza

Il mese di settembre è un mese molto importante per la Misericordia dell’Antella, scandita da eventi importanti, quanto significativi: si inizia domenica prossima, 6 settembre, quando nella Pieve, alle ore 11.30 sarà celebrata la Santa Messa, al termine della quale sarà benedetta e inaugurata la nuova autoambulanza, seguita alle ore 13 dalla sfilata dei mezzi per le strade del paese. L’arrivo della nuova ambulanza è un evento molto importante perché per la prima volta il nuovo mezzo sanitario è stato acquistato con il contributo dei volontari e della popolazione le cui donazioni sono state raccolte attraverso cene sociali ed eventi ad hoc. Quindi un momento di grande festa per tutta l’Antella.

Domenica 13 invece è il giorno dell’election day per il rinnovo degli 8 membri del Magistrato, dei Conservatori e dell’organo di controllo. È la prima volta nella storia della Misericordia che si vota per il rinnovo totale di tutti gli organi. Il seggio rimarrà aperto dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17. Sono ammessi alla votazione tutti gli iscritti da almeno tre mesi. Alle ore 17 si terrà lo scrutinio, la proclamazione degli eletti e la relazione del Magistrato.

Inoltre in questi giorni è in distribuzione postale a tutti gli iscritti la rivista della Misericordia, “Il Ponte dell’Antella”, che quest’anno celebra i 25 anni di attività. In questo numero tutti i dati relativi all’attività sociale svolta durante il 2019 e un invito motivato a tutti gli iscritti a partecipare alle votazioni da parte del Correttore, don Moreno Bucalossi, che evidenzia "come sia necessario scegliere persone adatte alla guida della Misericordia cogliendo con favore questa occasione che potrebbe essere più unica che rara".

Fonte: Ufficio stampa