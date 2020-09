Montopoli Medioevo, salta la festa: rievocazione... a tavola

Una cena, rigorosamente in stile medioevale, per rivivere gli echi della rievocazione storica di Montopoli anche al tempo della grande pandemia. Questa l'idea della Pro Loco di Montopoli per celebrare nel modo possibile, la 47° Edizione della festa medievale del paese dell' Arco di Castruccio.

«Abbiamo pensato che fosse importante per Montopoli dare un segno positivo e di continuità proprio in occasione della festa medievale - afferma Virginia Duccini, nuovo presidente della proloco montopolese - a cui dovremo rinunciare a causa delle stringenti norme anti Covid - 19. Per questo motivo organizzeremo una bella serata conviviale, rigorosamente a carattere medioevale, per stare un po' insieme in allegria, senza rinunciare alla celebrazione delle nostre tradizioni».

La cena, che avrà luogo nella zona di Barberia – in Piazza Castruccio Castracani – a partire dalle ore 20 di sabato 12 settembre, sarà allestita completamente all'aperto e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Gli ospiti potranno gustare piatti e pietanze di livello, che richiameranno i sapori delle gustose ricette del passato. La serata sarà animata da spettacoli esclusivi di danza, mangiafuoco e giullari. Per la prenotazione (obbligatoria) è necessario chiamare il numero 388 9554187.

Fonte: Pro Loco Montopoli