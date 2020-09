Movida Si...cura: test sierologici anche a Montespertoli

"Movida SI...CURA" è la campagna di prevenzione, promossa dalla Regione Toscana, in collaborazione con Pubblica Assistenza, Misericordia e Croce Rossa Italiana. A Montespertoli, la pubblica assistenza P.A. Croce d'Oro aderisce alla campagna organizzando due serate in Piazza del Popolo.

Venerdì 4 settembre e domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo, dalle ore 20.00, sarà presente uno stand per effettuare i test sierologici gratuiti su base volontaria. Questa campagna rivolta soprattutto ai giovani, è aperta a tutti (anche non residenti) maggiorenni ed è preferibile presentarsi muniti di tessera sanitaria.

In caso di esito positivo, sarà necessario sottoporsi al tampone (il test molecolare che indica se l'infezione è ancora in corso o no) chiamando il numero verde della Regione 800.556.060

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa