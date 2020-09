Myra Maltagliati, Altopascio piange la storica commerciante

È morta ad Altopascio Diomira "Myra" Maltagliati, un’istituzione per la cittadina del Tau. Aveva 85 anni. Storica la sede all’angolo di via Cavour, trasferitasi poi negli anni più recenti al centro del corso cittadino dove è rimasta fino al 2013.

Ecco il ricordo del sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio. “Perdermi tra gli scaffali, col naso e gli occhi immersi nelle cassette e nei cd di quel fantastico negozio è stato un rito che ha attraversato tutta la mia infanzia e tutta la mia adolescenza. Se dicevi Myra dicevi musica: col suo sorriso e la sua energia lei era sempre lì. Lì dove stanno quelle persone, quelle realtà che diventano istituzioni di una comunità. Ecco, Myra era un'istituzione: lo è stata per me, lo è stata per Altopascio e lo è stata per tutto il territorio anche fuori dal nostro comune, perché il suo negozio era un punto di riferimento. Né più né meno. Oggi Myra Maltagliati se ne è andata ed è grande la perdita per tutti noi. Il pensiero va ai figli Pierluigi e Alessandro, ai quali esprimo il mio cordoglio e quello di tutta l'amministrazione comunale e l'abbraccio sentito del nostro paese”.

I consiglieri comunali della Lega di Altopascio Francesco Fagni e Simone Marconi, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa della storica commerciante Diomira Maltagliati. "La scomparsa di Myra lascia un vuoto incolmabile nella vita di ogni altopascese che ha avuto la fortuna di conoscerla. Come consiglieri comunali ma soprattutto come cittadini, ci stringiamo a Pierluigi e ad Alessandro, nel ricordo di chi come pochi altri ha rappresentato la storia del commercio altopascese. Myra resterà nella memoria come uno dei personaggi più carismatici della storia del nostro Comune."