Nardini (PD) e il ministro Amendola incontrano le imprese a Navacchio

Venerdì 4 settembre, alle ore 16 presso l'Auditorium del Polo Tecnologico di Navacchio, Cascina, il Ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola e la Capolista del PD in provincia di Pisa alle prossime Regionali Alessandra Nardini incontreranno imprese e categorie economiche del territorio. Spiega Nardini: "Grazie alla battaglia condotta in Europa dal Partito Democratico e dal Governo, nei prossimi mesi l'Italia e il nostro territorio potranno contare su molte risorse per reagire agli effetti della crisi Covid-19, sostenere e rilanciare la nostra economia. Tanti di questi fondi dovranno essere destinati a interventi per sostenere la ripartenza del tessuto imprenditoriale e produttivo e per investimenti in innovazione tecnologica e in Green Economy, come già anticipato dal Governo. L'incontro con il Ministro Amendola è pensato proprio per discutere di queste opportunità".