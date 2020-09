Nuova cabina elettrica a Certaldo zona stazione, poche utenze 'al buio' per lavori

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, informa che, nell’ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico locale, sabato 5 settembre verrà eseguito un importante intervento di restyling del sistema elettrico nel territorio comunale di Certaldo, con particolare riferimento alla cabina elettrica denominata “Stazione” che fornisce alimentazione all’area compresa tra viale Matteotti, via Mazzini, via XX Settembre, via II Giugno, via Trento, via Cavour, via Trieste fino a piazza Masini.

I tecnici dell’azienda elettrica procederanno alla sostituzione della componentistica elettromeccanica, che sarà rinnovata attraverso l’installazione di interruttori motorizzati e di apparecchiature di ultima generazione per completare l’automatizzazione dell’impianto. In tal modo, sarà possibile telecomandare la cabina da remoto, garantendo qualità e continuità del servizio elettrico lungo le linee collegate. Le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica in tutta l’area.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per sabato 5 settembre, a partire dalle ore 7:00 con conclusione entro la mattinata. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze delle vie suddette.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.

Fonte: Enel