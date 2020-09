A Empoli assemblea per il nuovo Magistrato della Misericordia

La prossima domenica 6 settembre sarà una data molto importante per la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli. Per quel giorno, alle ore 9.00, presso la sede di Via Cavour 32, è stata convocata l’assemblea della Fratellanza per eleggere il nuovo Magistrato dell’associazione, il Collegio Sindacale e per approvare il Bilancio consuntivo dell’anno 2019. Al seggio elettorale, che rimarrà aperto fino alle ore 18.30, potranno recarsi a votare tutti i Fratelli che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, facenti parte dell’assemblea, i componenti del Magistrato, i Capo guardia, i fratelli giornanti, giubilati ed aggregati, e tutti gli altri fratelli che siano iscritti alla Misericordia al 6 giugno 2020 e siano in regola con i pagamenti delle quote sociali per l’anno 2020.

Per i fratelli giornanti occorre che abbiano svolto servizio durante il 2020 alla data del 01 agosto. Per il nuovo Magistrato, che resterà in carica nei prossimi cinque anni, con sette componenti, ci sono undici candidati: Campigli Carlotta, Insegnante, Capo guardia della Misericordia di Empoli; Ciari Pier Luigi, Avvocato, attuale Governatore della Misericordia di Empoli, Consigliere di Presidenza della Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia; Fatichenti Gionata, Direttore Area Emergenze delle Misericordie d’Italia e Consigliere con funzione di Provveditore della Misericordia di Empoli; Ghezzi Claudia, Imprenditrice nel settore alimentare, Sorella attiva della Misericordia di Empoli; Guerri Giovanni, Dirigente medico ASL 11 Empoli, già Consigliere della Misericordia di Empoli; Lastrucci Gianpaolo, Imprenditore e Capo guardia della Misericordia di Empoli; Minoli Francesco, Consulente patrimoniale Banca Generali di Empoli e Capo guardia della Misericordia di Empoli; Olivari Rebecca, libera professionista e Capo guardia della Misericordia di Empoli; Pagliai Francesco, Avvocato, Capo guardia della Misericordia di Empoli, Presidente del Collegio dei Probiviri della Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia; Puccetti Benedetta, Dott.ssa in Dietistica e Sorella della Misericordia di Empoli; Santini Stefano, Imprenditore e Capo guardia della Misericordia di Empoli.

Entro pochi giorni dall’elezione, nella sua prima riunione, il Consiglio del Magistrato nominerà il Governatore della Misericordia di Empoli per il prossimo lustro. Saranno invece tre gli eletti per il Collegio Sindacale, per cui sono candidati: Cagliata Maria Franca, Insegnante in pensione, Capo guardia della Misericordia di Empoli; Carmignani Angelo, Impiegato di banca, già Sindaco revisore; Gargani Silvia, funzionaria Istituto di credito, Capo guardia della Misericordia di Empoli; Montanelli Pino, libero professionista, Fratello della Misericordia di Empoli; Zondadelli Paolo, libero professionista, già Sindaco revisore della Misericordia di Empoli.

Alla chiusura del seggio per le votazioni, la Fratellanza della Misericordia di Empoli si riunirà per celebrare la ricorrenza della Madonna della Cintola, patrona dell’Arcinconfraternita. Una devozione con profonde radici storiche, iniziata con la Comunità conventuale degli Agostiniani, che domenica alle ore 18.30 sarà ricordata con una Messa Solenne nella Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani, celebrata da Don Guido Engels, Proposto di Empoli e Correttore della Venerabile Arciconfraternita, con la partecipazione della Corale di S. Cecilia. Per la Fratellanza si tratta di un appuntamento molto atteso, ed uno dei momenti istituzionali dell'anno nei quali è tenuta ad indossare la veste storica

