Buongiorno da oggi riprende la rubrica Cucinare che bontà con Michelà su Radio Lady, riparto con una nuova stagione e aspetto le vostre ricette in fondo alla pagina avete i contatti per potermi raggiungere.

La ricetta di oggi l'ho preparata io per una festa tra amiche a fine luglio, ci siamo trovate a casa di Laura sulle colline di Montelupo Fiorentino in una splendida casa con vista fantastica e con piscina. Per l'occasione ognuna di noi ha preparato qualcosa io ho portato dei tramezzini e dei contorni e infine ho sperimentato per la prima volta la ricetta della Palline di Cocco che ho trovato sul sito di Giallo Zafferano.

Una ricetta semplice da eseguire e con pochi ingredienti, io ho guarnito i miei dolcetti anche con l'aggiunta di pinoli e mandorle le foto del piatto finale sono le mie. Potete anche preparare le palline di cocco con il cacao in polvere utilizzando metà dell'impasto, aggiungendo due cucchiai di polvere di cacao. Poi potete scegliere di passare le palline con pasta scura nel cacao in polvere.

Vi lascio anche un'altra ricetta molto facile da fare sempre delle palline di cocco ma questa volta ricoperte da cioccolato fondente.

PALLINE DI COCCO

Ingredienti per circa 35 palline

250 g Cocco rapè

500 g Ricotta vaccina

100 g Zucchero a velo

Per guarnire

50 g Cocco rapè 50 g

Preparazione

Per preparare le palline di cocco iniziate a setacciare la ricotta (scolatela bene e togliete tutta l'acqua) all'interno di una ciotola per renderla più cremosa, poi unite lo zucchero a velo e mescolate il tutto con una spatola. Una volta ottenuto un composto uniforme, aggiungete anche 250 g di cocco rapé e mescolate nuovamente, fino ad incorporarlo uniformemente. A questo punto con un cucchiaio prelevate circa 20 g di impasto, trasferitelo sul palmo della mano e lavoratelo in modo da ricavare una pallina. Adagiatela in una ciotolina dove avrete posto il cocco rapè per la guarnizione finale e muovetela delicatamente in modo da ricoprire l'intera superficie. Man a mano che le realizzate, trasferite le palline di cocco su un vassoio: con queste dosi vi verranno 35 palline da 20 g l'una. Potete trasferirle in frigorifero per circa 10 minuti prima di servirle in modo che si compattino leggermente e soprattutto acquistino freschezza. Le palline al cocco sono pronte, non vi resta che servirle. Io ho utilizzato anche metà mandorle e pinoli per guarnire e dolcetti di cocco e ogni pallina l'ho messa dentro ad un pirottino.

Conservazione

Le palline di cocco possono essere conservate in frigorifero per massimo 2 giorni. Si sconsiglia la congelazione.

