Pattinaggio artistico, ottimi risultati per Luna Rossa e Stella Rossa a Misano

Sono finiti i campionati nazionali Aics di pattinaggio artistico per la Stella Rossa di Castelfranco di Sotto e la Luna Rossa di San Miniato. Alcune atlete del comprensorio hanno ottenuto risultati davvero buoni a Misano Adriatico, in Emilia Romagna. Non è stato un campionato come gli altri, a causa delle misure anti-contagio, ma è servito per rimettersi in gioco e portare a casa risultati buoni e medaglie.

Emma Brogi si è presa l'oro, argento per Azzurra Rafanelli, Sofia Posarelli e Alessia Pacilio, bronzo infine per Adele Rossolini. Hanno partecipato con buoni risultati anche Letizia Orsini, Aurora Bolzan, Maria Rita Pacilio, Giorgia Lovisi e Valeria Brogi.

"Noi allenatori e dirigenti siamo orgogliosi di tutte voi, siete state 6 giorni a farvi il tifo a supportarvi l'una con l'altra e questo ci riempie il cuore. Grazie a chi ci ha sostenuto nel lockdown e non appena possibile in sicurezza ci ha permesso di riprendere gli allenamenti" dicono dalla società.

Fonte: Ufficio stampa