Regionali 2020, Eluisa Lo Presti candidata per Sinistra civica ecologista

Ieri sera 2 settembre alla Limonaia del parco Corsini di Fucecchio, Eluisa Lo Presti, candidata al Consiglio Regionale per la lista Sinistra Civica Ecologista, ha presentato la sua proposta politica di fronte a tante tante persone.

C'è stata una bella risposta da parte di amici, compagni, cittadini incuriositi dalla proposta di Eluisa, un medico da anni impegnata a sostenere i diritti dei più deboli, dei più fragili sia nell'esercizio della sua professione che nella sua intensa attività di volontariato, come presidente della Fondazione I Care e soprattutto come Presidente della Cooperativa Sinergica, la Cooperativa degli Ortolani Coraggiosi, accanto ed insieme alle associazioni di volontariato. Le aspettative dei presenti e delle tante persone che si sono collegate con la diretta facebook non sono state tradite. Non la solita relazione autoreferente sbandierante successi che ci lasciano sempre più perplessi ma una serio e reale esame dei problemi con una successiva proposta politica per provare ad affrontare e superare le criticità, insieme. La serata è stata introdotta da Sara Matteoli già vice Sindaco del Comune di Fucecchio. Ha partecipato al dibattito il candidato empolese per la lista Sinistra Civica Ecologista Mauro Valiani.

Appello del comitato elettorale

