Regionali 2020, Rossi al M5S: "Propongo il voto disgiunto. Giani unico che può sconfiggere la destra"

"Propongo anche al Movimento 5 Stelle il voto disgiunto. È quanto ha dichiarato il presidente della regione Toscana Enrico Rossi in vista delle prossime elezioni regionali. Il voto disgiunto, secondo Rossi "non fa perdere nulla perché se si vota per il proprio partito la rappresentanza in Consiglio è assicurata, se si supera la soglia del 5%, dalla candidata 5 Stelle alla presidenza che entrerebbe, e se si vota dall'altra il candidato del centrosinistra, che l'unico che può sconfiggere la destra, si dà una mano a questo obiettivo che mi pare un obiettivo chiave, fondamentale. Con una vittoria del centrodestra in Toscana un rafforzamento della compagine del governo non ci sarebbe affatto, questo lo possono capire tutti, ma questo non significa che automaticamente debbano esserci delle conseguenze".