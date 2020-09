Regionali, Ceccardi lancia il 'Manifesto della ruralità' a sostegno di agricoltura e ambiente

La Toscana non è una fotografia statica: la sua bellezza è anche e soprattutto il frutto delle mani dei toscani. Se vogliamo preservarne la bellezza dobbiamo sostenere chi ogni giorno se ne prende cura: dai piccoli borghi alle campagne alle aree montane. Per farlo lanceremo un manifesto della ruralità che prevede aiuti, economici e non, alle migliaia di imprese agricole che quotidianamente si prendono cura dell’ambiente e il potenziamento dei servizi nelle aree non urbane”.

Lo ha detto la candidata alla presidenza della Regione Toscana Susanna Ceccardi nel corso dell’incontro con il direttivo regionale della Confederazione regionale agricoltori tenutosi stamani a Firenze.

“Il dualismo agricoltura/ambiente non ha senso. Eppure in Europa si è deciso di togliere i fondi alla prima per dirottarli sul secondo. Evidentemente non avendo chiaro che il contenimento dei disastri idrogeologici, e quindi la cura del territorio, viene in gran parte fatto dagli agricoltori, dai boscaioli, da chi vive il territorio, regima i canali, pulisce i boschi, fa del proprio lavoro un servizio pubblico. Dovessimo noi pagare per tutti i servizi che gratuitamente, perché provengono dal loro lavoro, gli agricoltori, sarebbero cifre incalcolabili", ha spiegato Ceccardi.

Le linee d’azione del Manifesto per la ruralità prevedono, oltre al sostegno all’agricoltura e all’allevamento e alla realizzazione di infrastrutture e servizi, interventi per contenere i danni causati dagli ungulati, una sburocratizzazione degli atti di competenza regionale e l’inserimento delle aree non urbane nei percorsi turistici regionali.=

Fonte: Susanna Ceccardi - Ufficio Stampa