Regionali, Volt presenta i candidati fiorentini della lista SVOLTA! a sostegno di Eugenio Giani

Volt presenta i suoi candidati per la lista SVOLTA! in una serie di incontri, dal 3 al 17Settembre, presso il locale “Buonerìa” alle Cascine, nel cuore verde della città diFirenze. Stasera 3 settembre saranno ospiti Vahid Salamat e Maria Cecilia La Greca,candidati nelle circoscrizioni di Firenze 1 2 e 3 Domani giovedì 4 settembre conosceremo Lorenzo Chiari, candidato per Firenze 4. Giovedì 10 settembre sarà la volta di Elisa Meloni, #lamelonigiusta, candidatacapolista a Firenze 1 e 2. Giovedì 17 settembre ci saranno Ludovica Perazzotti ed Enrico Esente, candidati su Firenze 1,2,4 ad incontrare i cittadini. Venerdì 18 settembre, infine, tutti i candidati di Volt saranno a disposizione per un dibattito. Lo spirito con cui sono stati organizzati questi eventi è quello di permettere ai cittadini di conoscere e porre domande in modo diretto a coloro che si candidano a rappresentare gli interessi degli abitanti della città metropolitana di Firenze e della Toscana tutta. Questo perché Volt e SVOLTA! credono fermamente nella necessità di riavvicinare le persone alla politica e di stimolare l’interesse nel bene comune che deve essere amministrato dai rappresentanti eletti.