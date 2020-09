Rianimazione Meyer rinnovata, una centralina per monitorare i pazienti

Rianimazione Meyer, le novità

Una centralina unica, collocata in Rianimazione, permetterà di visualizzare in tempo reale i parametri vitali di tutti i bambini ricoverati nell’ospedale pediatrico fiorentino. E dal reparto dedicato ai pazienti più critici sarà possibile monitorare a distanza anche i piccoli con diagnosi di Covid, collocati in isolamento, e intervenire tempestivamente, in caso di necessità.

È questa una delle principali novità che permetterà agli operatori della Rianimazione Meyer di affrontare al meglio l’autunno in arrivo. Nei mesi estivi, il reparto che ospita i pazienti che necessitano di un supporto delle funzioni vitali ha affrontato un profondo rinnovamento che ha coinvolto tutti gli ambienti: dalla pavimentazione alle pareti, dagli arredi ai nuovi macchinari.

Tra questi, il fiore all’occhiello è l’attivazione di una centralina unica capace di collegarsi con i posti letto presenti in tutto l’ospedale. Un monitoraggio a distanza che consentirà agli operatori di aumentare il livello dell’assistenza e di intervenire in modo sempre più efficace. Anche gli spazi sono stati ripensati per facilitare il lavoro di medici e infermieri: a loro disposizione un box nuovo di zecca dedicato alla preparazione dei farmaci e alla refertazione.

La ristrutturazione, effettuata ad agosto per ridurre al minimo i disagi, ha comportato un imponente sforzo organizzativo. Ma adesso, alle porte delle stagione più impegnativa, il reparto è pronto a garantire un maggiore comfort per i piccoli ricoverati e le loro famiglie.

Fonte: Fondazione Meyer