Rubano pesche e gasolio in un'azienda, arrestati quattro giovani

I carabinieri hanno arrestato quattro giovani a Tegoleto (Civitella in Val di Chiana) per furto aggravato. I quattro, tutti di origine albanese e residente nel Senese, hanno tra i 18 e i 26 anni.

I militari sono intervenuti in un’azienda agricola della zona dove hanno sorpreso i quattro ragazzi mentre stavano aspirando gasolio da un mezzo agricolo. All’interno della loro vettura i carabinieri hanno anche rinvenuto circa 50 kg di pesche appena rubate nella stessa azienda agricola, sequestrate e già restituite al proprietario così come per il carburante.

Ultimate le formalità di rito, i quattro giovani sono stati rilasciati non avendo ravvisato esigenze cautelari.