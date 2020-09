Rientro a scuola, che ne pensi? Il sondaggio di gonews.it

Lunedì 14 settembre 2020. Si avvicina sempre di più la data che segnerà il ritorno dei ragazzi sui banchi, dei professori dietro le cattedre, dei gessetti che scorrono sulle lavagne e della buona vecchia ansia da compito in classe.

Molte sono le tematiche che soprattutto in questi giorni ruotano intorno alla riapertura delle scuole, chiuse causa emergenza sanitaria da Coronavirus circa 6 mesi fa. La didattica torna quindi in presenza ma con delle regole anti contagio per studenti e personale scolastico. Mascherina in classe, distanziamento, entrate contingentate, ricreazione e pranzo al proprio banco in alcuni casi: molti saranno i cambiamenti. Il sondaggio di gonews.it questa settimana si cala dunque tra quaderni e registri, portando i lettori a dire la propria sul tema.

L'estate intera non ha mai concesso pause o momenti di relax al mondo scuola: tutti gli attori nel campo dell'istruzione hanno lavorato per garantire un rientro in sicurezza, aiutati spesso dai fondi straordinari che hanno permesso ristrutturazioni là dove vecchie aule ne avevano bisogno o su edilizie scolastiche da riguardare, in vista di questa nuova necessità.

I contagi, che come sappiamo stanno conoscendo da circa un mese una nuova impennata, non faranno ancora attendere il ritorno delle lezioni dal vivo, non eliminando però la ormai famosa Didattica a Distanza, che per alcune eventualità resterà e che ha istruito i giovanissimi da casa durante il lockdown. Tra i nodi sciolti o da sciogliere troviamo ancora la mascherina in classe, per la quale l'utilizzo resta confermato anche al banco quando non è possibile il distanziamento di un metro, banchi mono posto, utilizzo di gel e sanificazione continua, mensa garantita ma con entrate scaglionate, misurazione della febbre a casa prima di partire verso la scuola, come raggiungerla e quindi come gestire gli spazi sui trasporti, test sierologici per il personale scolastico e cosa fare se uno studente manifesta sintomi Covid.

Molti sono i passaggi su cui ricade il tema, che è sempre enorme ma che in questo momento storico risulta assumere dimensioni gigantesche per impegno e importanza.

Pensate che per questo rientro sia stato fatto abbastanza o forse si poteva fare di più? o ancora, è stato fatto anche troppo? Per votare qui sotto o nella colonna di destra in homepage c'è tempo fino a giovedì prossimo, il 10 settembre.

