Spaccio di droga, arrestato a Cascina

A Cascina, i militari della locale Stazione Carabinieri, nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio e di applicazione e vigilanza sulle misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno tratto in arresto un 35enne.

I carabinieri hanno rintracciato l’uomo, notificandogli la sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e l’applicazione della misura cautelare in carcere, emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Pisa, in ordine al reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, commesso a Cascina e a Pisa dal dicembre 2010 al marzo 2012, in relazione alla pena definitiva di anni 3 e mesi 8 di reclusione. Arrestato, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.