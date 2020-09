Sportello del cittadino Lega, Cordone e Manuelli chiedono verità sui contagi e i decessi

Sabato 5 settembre, dalle ore 15 alle ore 19 i Consiglieri comunali della Lega Salvini Premier al Comune di Gambassi Terme, riaprono lo "Sportello del cittadino" nel centro della cittadina termale, in piazza Roma. Al gazebo leghista, i cittadini interessati, potranno parlare con gli eletti del Carroccio, dei problemi del territorio, tra cui purtroppo, ancora pregnante è il contagio da Covid -19 che attualmente, come riconosciuto anche dallo stesso Sindaco Campinoti, fa sì che Gambassi Terme detenga il triste primato di due contagiati ogni mille abitanti. Il Capogruppo leghista, Marco Manuelli, insieme al Consigliere Nazionale ANCI, Marco Cordone che supporta il Gruppo consiliare valdelsano, sollecita nuovamente giustizia per le quattro vittime da coronavirus della RSA "Gino Incontri" (è ancora recente la vicenda della RSA gambassina che ha avuto 35 infettati su 35 ospiti di cui purtroppo 4 sono deceduti).-

Fonte: Lega Empolese Valdelsa