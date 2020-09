Torna il Mercatale, primo appuntamento di settembre in Via Bisarnella

Torna il Mercatale dopo la pausa di agosto.

Dopo l’ultimo appuntamento della stagione estiva di sabato 25 luglio 2020, sempre in Via Bisarnella, dalle 8 alle 13, torneranno sabato 5 settembre i banchi della fiera dell’agricoltura del KM0 a Empoli.

Spazio alle produzioni delle aziende agricole del territorio locale e toscano: dagli ortaggi, alle chiocciole, ai formaggi a latte crudo, al pane di grani antichi, alle verdure sempre fresche e molto altro.

L’assessore all’agricoltura ritiene che Via Bisarnella sia una location adatta e ospitale, ma appena possibile, quando la situazione per le norme anticontagio da Covid sarà più stabile, si punterà a riportare anche gli appuntamenti del sabato in Piazza della Vittoria.

Le aziende presenti sabato 5 settembre saranno Il Cardeto di Castelfiorentino con vino e verdure; Colle Fiorentino con ortaggi di stagione da Montespertoli, La Chiocciola d'Elsa con ortaggi e chiocciole da Poggibonsi; i formaggi di Maria da Volterra; da Lastra a Signa il pane di grani antichi del forno Romolino, da Certaldo le verdure dell'azienda agricola di Luigina con anche il cipollotto fresco certaldese, infine i salumi di filiera toscana di Marco, macelleria di Castelfiorentino e l'azienda agricola delle fave di andrea con verdure, marmellate e uova.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa