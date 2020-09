Turini e Catalanotto (SCE): "Per la campagna elettorale spendiamo solo soldi nostri"

“Non chiediamo contributi per la nostra personale campagna elettorale. Ringraziamo i cittadini e gli amici che ci chiedono come poter contribuire alle spese elettorali, ma abbiamo deciso di pagare le spese di tasca nostra: non siamo né migliori né peggiori dei candidati delle altre liste, ma preferiamo ricercare contatti umani e personali guardando sempre in faccia gli interlocutori, lasciando noi e loro liberi da ogni possibile condizionamento”.

E’ questa la scelta di Graziano Turini e Elisabetta Catalanotto detta Betta, candidati alla carica di Consiglieri regionali per la Lista Sinistra Civica Ecologista, in rappresentanza del territorio del Valdarno Inferiore.

Com’è noto la legge consente di coprire le spese per la propaganda elettorale, quali volantini, manifesti, spot televisivi e radiofonici, e altro, attraverso finanziamenti e donazioni di privati e di aziende, tramite un mandatario appositamente incaricato. Prassi non necessaria per chi investe modeste cifre personali, che saranno comunque obbligatoriamente rendicontate.

“Chi vuole contribuire alle spese per il materiale generico della lista può farlo rivolgendosi al mandatario provinciale, ma per la nostra campagna personale, preferiamo così. Chi vuole darci una mano, può farlo sostenendo le nostre candidature tra amici e conoscenti.” – dicono i candidati

Il nostro territorio non ha una rappresentanza in Consiglio regionale da 10 anni, necessita e merita di avere consiglieri preparati come lo sono loro che portino avanti le istanze da tempo trascurate della zona del Cuoio: dal lavoro e imprenditoria al commercio e turismo, dai problemi legati alla fragilità del territorio all’ambiente, alla sanità e alla cultura.

Sinistra Civica Ecologista – Valdarno inferiore