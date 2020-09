Ufficio unico Montelupo Fiorentino riapre al pubblico

Un piccolo di segno di ritorno alla normalità, anche se con la massima attenzione. A partire dal 7 settembre l’Ufficio Unico di Montelupo Fiorentino tornerà a essere aperto al pubblico senza la necessità di prendere appuntamento con il seguente orario:

Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e prefestivi | 8:00 - 13:00

Martedì e giovedì | 8.00 - 18.00

Vigilia di Natale, 31 dicembre, vigilia di Pasqua e 14 agosto | 8.00 - 12.30

Anche gli uffici comunali riaprono al pubblico, senza la necessità di richiedere l’appuntamento negli orari di ricevimento (tutti i giorni 9.00 – 13.00; il martedì e giovedì anche 14.30 – 17.30)

Per accedere al palazzo comunale è obbligatorio osservare alcune precauzioni.

- Il numero massimo di persone che può sostare nella hall di attesa è 13; il resto dovrà attendere all’esterno; il centralino si occuperà di regolamentare i flussi

- È obbligatorio indossare la mascherina e igienizzarsi le mani

- Non è possibile accedere con una temperatura superiore ai 37.5° e all’ingresso del palazzo comunale sarà collocato un termo scanner.

Ovviamente rimane l’invito a limitare l’accesso al palazzo comunale e a recarsi lì per ragioni di reale necessità. È consigliato telefonare se si ha bisogno di avere informazioni e anche per chiedere se alcune pratiche (come ad esempio il rilascio di certificati) possono essere effettuate per via telematica; inoltre per pratiche più complesse si consiglia di consultare il sito o di telefonare per richiedere la documentazione necessaria.

Novità anche per quanto riguarda il MMAB: la sala lettura sarà riaperta anche di domenica.

Quindi gli orari di accesso agli spazi saranno i seguenti:

Biblioteca: lunedì 14.00 – 19.00; da martedì a sabato 10.00 – 19.00

Museo e sala lettura: lunedì 14.00 – 19.00; da martedì a domenica 10.00 – 19.00

Per il primo cittadino di Montelupo, il lock down ha imposto una chiusura degli uffici e ha dato una spinta notevole per svolgere quanti più servizi possibili in via telematica; basti pensare ora per richiedere buona parte dei certificati è sufficiente una mail.

Ovviamente non tutte le persone possono usare con agevolmente gli strumenti informatici e inoltre la relazione con il pubblico, l’ascolto dei cittadini è un’attività importante che rischia di venire meno. Anche il sistema degli appuntamenti ha consentito in un periodo critico una migliore gestione delle presenze in comune. Sono tutti aspetti positivi che non debbono essere messi da parte , ma usati come patrimonio ora che sarà riaperto l’accesso al palazzo comunale.

La raccomandazione è comunque quella a venire in comune, se necessario e prestare attenzione alle norme di comportamento. Il rischio sanitario non è certo svanito ed è sotto gli occhi di tutti con quanta facilità possano aumentare le persone che contraggono il Coronavirus.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa