Un castello e la sua beata, storia di Giulia da Certaldo

In occasione della festa a lei dedicata (la prima domenica di settembre) una visita guidata verrà organizzata domenica 6 settembre, dalle ore 10.15 alle ore 12.15 per ripercorrere i momenti salienti del legame che da secoli unisce la comunità di Certaldo alla sua beata: Giulia della Rena.

Morta il 9 gennaio del 1367 dopo trenta anni trascorsi in preghiera e penitenza, reclusa nella sua cella presso l'antica canonica dei Santi Michele e Iacopo, Giulia divenne fin da subito oggetto di culto e grande devozione da parte del popolo certaldese. Nel 1372, come ci informano antichi documenti, nella chiesa canonica era già presente un altare a lei dedicato ornato da una bella tavola dove, per la prima volta, comparivano la sua immagine e il racconto di quei miracoli che a distanza di quasi cinque secoli dal trapasso di Giulia verranno assunti dalla Chiesa di Roma quali prove della sua santità nel processo che portò alla definitiva approvazione del culto per la beata (1819). La visita tocca i luoghi di Certaldo che a Giulia sono legati e che di lei conservano le più preziose testimonianze: la canonica dei Santi Michele e Iacopo (oggi dei Santi Iacopo e Filippo) dove si conservano i suoi resti mortali e le vestigia dei più antichi altari a lei dedicati; la piccola cella che fu per trenta anni il suo romitorio; il Museo di Arte Sacra dove è esposto il raffinato busto reliquiario in argento realizzato alla metà del Seicento per conservare ed esporre alla venerazione dei fedeli la preziosa reliquia della testa della beata, trafugata nel 1479 e restituita sette anni più tardi al popolo certaldese.

L’iniziativa è organizzata grazie alla collaborazione tra Prepositura di San Tommaso, Pro Loco Certaldo, Comune di Certaldo, Cooperativa Girasole, Rione il Vicario

Ritrovo: ore 10h15, Certaldo Alto, Piazza dei Santi Iacopo e Filippo davanti al Museo di Arte Sacra

Costi visita guidata: € 15; gratuito fino a 14 anni

Prenotazione obbligatoria telefonando o inviando un messaggio al 3471464195 - maria@guideintoscana.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa