Viabilità, riapre al traffico da venerdì 4 settembre via Lucchese

Sarà riaperta venerdì 4 settembre a partire della ore 13 la via Lucchese (tratto di via del Brennero) da via Chiarugi alla rotonda di Martiri delle Foibe, chiusa dallo scorso 24 agosto per un importante cantiere di Acque Spa che prevede la realizzazione delle nuove condotte fognarie nella zona di Porta a Lucca. L’intervento, collocato nel quadro dei lavori di riorganizzazione del sistema di fognatura e di depurazione della città di Pisa, si è infatti concluso prima del previsto e la strada, che doveva essere riaperta il 13 settembre, sarà percorribile già da venerdì pomeriggio.

Chiusa la prima parte dell’intervento, il cantiere da lunedì si sposta in via Chiarugi. Per permettere l’intervento da lunedì 7 settembre fino al termine dei lavori (e comunque non oltre il 21 settembre) sarà chiusa al traffico veicolare via Chiarugi nel tratto da via Lucchese al C.U.S. Per i veicoli in percorrenza su via del Brennero dalla parte di Lucca e diretti verso via Napoli il percorso alternativo sarà attraverso la Rotonda Martiri delle Foibe, via Lucchese, via Firenze, via Napoli.