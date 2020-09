Zaki libero, mozione Pd-Questa è Empoli in Consiglio comunale

I gruppi consiliari del Partito democratico e di Questa è Empoli hanno depositato per la prossima seduta di consiglio comunale una mozione per esprimere piena solidarietà al giovane attivista Patrick George Zaki, arrestato il 7 febbraio scorso in Egitto con l’accusa di diffondere notizie false attraverso i suoi canali social, attentare alla sicurezza nazionale e di istigare al rovesciamento del governo e della Costituzione del Paese nordafricano.

Patrick George Zaki è ricercatore presso l’Università di Bologna, immatricolato all’Università di Granada nel Master Erasmus Mundus, con una borsa di studio dell’Unione Europea per frequentare il master Gemma (un corso di studio unico in Europa sugli studi di genere) coordinato dall’università spagnola. È stato interrogato circa la sua attività di ricerca a Bologna e le sue iniziative in difesa dei diritti umani, nonché sottoposto a torture e violenze.

I firmatari della mozione in questione sono Simone Falorni, capogruppo del Pd, e Chiara Pagni, consigliera di Questa è Empoli, i quali hanno ritenuto necessario predisporre questo documento per impegnare il Sindaco e il Comune di Empoli ad aderire a un’iniziativa posta in essere dall'associazione InOltre - Alternativa progressista per esprimere solidarietà al giovane attivista Zaki. Si tratta di sottoscrivere una lettera da spedire al carcere di Tora e presso alcune istituzioni italiane ed europee, nonché le rispettive ambasciate, a cui hanno già aderito diversi europarlamentari, parlamentari, consiglieri regionali ed esponenti dal mondo culturale ed accademico (rettori). Amnesty International è tra le associazioni che oltre a partecipare all'iniziativa, sta dando un rilevante aiuto, soprattutto per i contatti con la famiglia.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa